‘‘Le médicament ‘Sintrom 4 mg’ utilisé par les patients atteints de cardiopathies pour le traitement et la prévention de la maladie thromboembolique, est fourni en quantités suffisantes et son stock de réserve en matières premières est disponible auprès de l’établissement pharmaceutique industriel. ‘Sintrom 4 mg’ fait partie des médicaments contrôlés de manière continue et stricte par le département de tutelle pour garantir sa disponibilité pour tous les patients atteints de cardiopathies et pour traiter et prévenir la maladie thromboembolique. Ce biomatériau fabriqué localement, pour lequel il n’existe actuellement aucune alternative thérapeutique, est fourni en quantités suffisantes et son stock de réserve en matières premières est disponible auprès de l’établissement pharmaceutique industriel, ayant l’autorisation de sa distribution sur le marché dans le respect de toutes les normes légales en vigueur pour assurer la continuité de fabrication et de distribution’’

Communiqué du Ministère de la Santé