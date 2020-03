S’inscrivant pleinement dans l’élan de solidarité nationale insufflé par le Roi Mohammed VI, le Groupe CDG annonce sa contribution directe au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus, via un don de 1 milliard de dirhams visant à faire face aux dépenses sanitaires exceptionnelles et à soutenir les secteurs économiques sinistrés par la crise.

Le Groupe mobilisera également l’ensemble de ses moyens humains, matériels et financiers en faveur de l’effort national, pouvant servir à la lutte contre la propagation du Covid-19 et ses conséquences sur l’économie nationale, tout en assurant la continuité de ses activités et de ses missions de tiers de confiance au service de l’intérêt général et du citoyen.