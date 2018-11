Infomédiaire Maroc – « De grands projets en cours montrent que, au niveau des relations entre le Maroc et la Chine, nous avons franchi un nouveau niveau de partenariat tels que la ville Mohammed VI Tanger Tech, la LGV reliant Marrakech à Agadir, des projets d’infrastructures et d’énergie renouvelable ainsi que d’autres initiatives encore. Je rappelle que le Royaume a été le premier pays de la région du Maghreb et le quatrième pays africain à signer un mémorandum d’entente avec la Chine dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route ».

Aziz Mekouar, Ambassadeur du Maroc en Chine

Rédaction Infomédiaire