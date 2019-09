‘‘Le Maroc demeure engagé, plus que jamais, à continuer de partager son expérience dans l’utilisation pacifique des technologies nucléaires avec les pays africains et les Etats membres de l’AIEA, notamment les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) dans le cadre d’une coopération sud-sud et triangulaire agissante et solidaire’’.

Azzedine Farhane, Ambassadeur du Maroc et représentant permanent du Royaume auprès des Organisations Internationales à Vienne