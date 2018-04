Infomédiaire Maroc – « La connivence entre le polisario et l’Algérie est connue de tous. A partir du moment où le régime algérien a accepté qu’un groupe armé qui tente de déstabiliser un pays voisin soit installé sur son territoire, garde les armes et entraine des militaires, il est évident qu’il y a une collaboration entre les autorités algériennes et le polisario et que ce dernier n’est clairement qu’un moyen que l’Algérie a trouvé pour maintenir des tensions avec le Maroc parce qu’elle a besoin de ces tensions ».

Claude Moniquet, Président du Centre Européen pour le Renseignement Stratégique et la Sécurité

Rédaction Infomédiaire