La société de location de voitures Hertz a déposé le bilan en raison de l’augmentation de sa dette et d’une forte baisse de la demande pendant la pandémie de coronavirus.

La société est la dernière entreprise liée aux voyages à avoir été victime du coronavirus, qui a immobilisé les voyageurs et les touristes et entraîné une forte baisse des revenus.

“L’impact de la COVID-19 sur la demande de voyages a été soudain et dramatique, provoquant une baisse brutale des revenus de la société et des réservations futures”, a indiqué la société dans un communiqué. “Hertz a pris des mesures immédiates pour prioriser la santé et la sécurité des employés et des clients, éliminer toutes les dépenses non essentielles et préserver la liquidité”, a ajouté la même source.

“Cependant, l’incertitude demeure quant au retour des revenus et à la réouverture complète du marché des voitures d’occasion, ce qui a nécessité l’action d’aujourd’hui”, a poursuivi l’entreprise. “La réorganisation financière ouvrira à Hertz la voie vers une structure financière plus robuste, qui est à même de mieux positionner l’entreprise pour l’avenir alors qu’elle navigue sur ce qui pourrait être un voyage et une reprise économique mondiale prolongés”.

La société affirme disposer de plus d’un milliard de dollars de liquidités pour maintenir ses sites opérationnels tout en étant en faillite.

Le dépôt de bilan de Hertz ne comprend pas ses opérations en Australie, en Europe et en Nouvelle-Zélande, et exclut également les franchisés. Les actions de la société ont chuté à 2,84$, contre 20$ fin février.