‘‘Le post Covid-19 est une opportunité pour le Maroc qui devra renégocier ses rapports avec la proximité et exiger de l’Europe qu’elle s’ouvre sur de nouvelles logiques de partenariat avec l’aire sud-méditerranéenne et africaine sur la base de la coproduction. Cette opportunité offre également au Maroc la possibilité de s’imprégner des réflexions dans le débat autour du devenir de la mondialisation. La priorité sera désormais accordée à la proximité dans le cadre de mouvements de relocalisation pour permettre aux pays de se protéger des risques de dépendance vis-à-vis des contrées lointaines’’

Fathallah Oualalou, Ecrivain et Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS)