‘‘Le Royaume du Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, reste convaincu et engagé à soutenir les Palestiniens, direction et peuple, sur tous les plans et lors des différents événements et rassemblements. Le Roi Mohammed VI ne cesse d’apporter toute sorte de soutien à la défense de la cause palestinienne, à travers l’action politique et diplomatique, l’intervention directe sur le terrain pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens via la création d’activités génératrices de revenus outre la contribution régulière aux fonds arabes et islamiques mis en place pour appuyer le budget de l’Autorité palestinienne. Ce soutien prend également forme à travers les ressources financières spéciales que le Roi destine à la réalisation de certaines institutions scolaires, religieuses et sociales palestiniennes à Al Qods, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, outre plusieurs initiatives à caractère humanitaire, dont la plus récente est le déploiement, l’an dernier, d’un hôpital de campagne marocain dans la bande de Gaza’’.

Fouzi Lekjaa, Directeur du Budget au Ministère de l’Economie et des Finances