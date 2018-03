Infomédiaire Maroc – « Le Maroc compte parmi les pays frères importants et stratégiques pour l’Etat du Qatar. Nos 2 pays examinent les moyens de renforcer la coopération entre les 2 pays, notamment dans le secteur des transports maritimes, routiers et aériens, outre les normes et standards adoptés dans l’entretien des routes. Une délégation marocaine effectuera une visite à Doha pour s’enquérir de l’expérience qatarie dans ce domaine, et plusieurs accords seront signés à cette occasion dans le but de promouvoir la coopération dans toutes ces dimensions ».

Jassem Seif Ahmed Al Sulaiti, Ministre Qatari des Transports et des Télécommunications

Rédaction Infomédiaire