Infomédiaire Maroc – « Le partenariat entre le Maroc et la Banque africaine de développement (BAD), qui date de près d’un demi-siècle, revêt une importance stratégique et porte sur des projets et chantiers d’envergure dans divers domaines. Le Royaume est un partenaire stratégique. Notre coopération, que nous sommes décidés à faire prospérer, porte sur différents domaines, notamment celui des grands projets structurants comme le complexe solaire Noor, le renforcement de l’infrastructure ferroviaire, le Plan Maroc Vert et bien d’autres ».

Khaled Sherif, Vice-Président de la BAD

Rédaction Infomédiaire