Infomédiaire Maroc – Le 7 juillet dernier, une importante réunion Public Privé a eu lieu au ministère du Tourisme, qui a chargé le Privé de préparer une feuille de route pour le Tourisme à soumettre au Ministère de tutelle.

A cet effet, la Confédération du nationale du tourisme (CNT) a constitué 2 comités : un comité des experts a été composé à travers les membres de la CNT et un comité de pilotage constitué des Présidents des différentes Fédérations, Associations et CRT.

Et ce vendredi 2 février, les travaux réalisés par le Comité des Experts ont été présentés au Comité de Pilotage. Ce dernier a émis des réserves sur certains points évoqués et il a été convenu, qu’il reprenne en main le rapport présenté, pour réajuster certaines propositions conformément aux observations et suggestions de tous les membres du Comité de Pilotage. Par ailleurs, lors de cette réunion, le Comité de Pilotage a décidé que ce travail, une fois finalisé, sera présenté au Conseil d’Administration pour validation avant sa présentation à l’Assemblée Générale Elective qui aura lieu le 16 mars prochain à Marrakech. Et après validation du rapport final par les différentes instances de la CNT, un comité sera désigné afin de présenter les travaux au Ministère.

Rédaction Infomédiaire