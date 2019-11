‘‘Le Maroc réitère son soutien constant et total aux principes de financement et aux objectifs humanitaires de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel, faisant de son adhésion à cet instrument international un objectif stratégique. Le Royaume, qui a signé et ratifié tous les instruments juridiques internationaux relatifs au désarmement, a fait de l’adhésion à la Convention d’Ottawa un objectif stratégique’’

Lamia Radi, Ambassadeur du Maroc en Norvège