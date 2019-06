‘‘La Banque Mondiale salue l’engagement du Maroc à renforcer le cadre institutionnel et les efforts coordonnés entre les organes publics, les régulateurs et le secteur privé pour créer un environnement des affaires concurrentiel et promouvoir des marchés ouverts et contestables. Le Maroc se trouve à un tournant historique de son développement, porteur de promesses mais aussi de défis pour créer les conditions d’une société moderne, inclusive et résiliente’’.

Marie Françoise Marie Nelly, Directrice du Département Maghreb et Malte, Moyen-Orient et Afrique du Nord au Groupe Banque Mondiale