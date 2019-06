Plus de 4,5 millions de têtes d’ovins et de caprins ont été identifiés depuis le lancement, fin avril dernier, de l’opération d’identification des ovins et caprins destinés à l’Aid Al Adha 2019, jusqu’au 25 juin 2019, a annoncé mardi l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Cette opération, lancée avec l’appui du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, devrait couvrir plus de 7 millions de têtes d’ovins et de caprins destinés pour Aid Al Adha, a indiqué l’ONSSA dans un communiqué.