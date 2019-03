‘Nous exprimons notre joie d’être ce que nous sommes des Chrétiens, de pouvoir vivre notre foi au Maroc en toute liberté et dans une ambiance de paix et de fraternité avec le peuple marocain. Nous exprimons nos remerciements et ceux des Chrétiens catholiques à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, de nous avoir donné l’opportunité de recevoir le Pape François, de vivre en unité avec l’église universelle, de vivre dans la joie et de partager la même foi en un seul Dieu miséricordieux ».

Mgr Cristóbal López Romero, Archevêque de Rabat

