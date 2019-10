‘‘Le projet de loi de finance 2020 a été élaboré en tenant compte des directives contenues dans les derniers Discours Royaux à l’occasion de la Fête du Trône et de l’Anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, ainsi que du Programme gouvernemental et de la note d’orientation adressée par le Chef du gouvernement aux différents départements ministériels. L’actuel projet de loi de Finances intervient dans un contexte international marqué par d’importants défis économiques à la lumière des tensions que connaissent plusieurs régions dans le monde ainsi que dans le sillage du ralentissement de la croissance économique en Europe’’.

Mohamed Benchaâboun, Ministre de l’Economie et des Finances