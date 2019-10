Bon à Savoir : La société spécialisée dans le crédit à la consommation Wafasalaf, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Maroc et FCA Dealer Services ont conclu un partenariat de financement exclusif « FCA capital Maroc » pour l’acquisition de voitures Fiat-Chrysler

– Aston Martin : Le constructeur anglais de voitures de luxe est en train de préparer une version cabriolet de sa Vantage qui sera lancée en 2020

– Voitures « vertes » : L’ONG Transport & Environnement révèle que certains constructeurs freineraient volontairement les ventes de modèles électriques au profit des SUV

– Maroc : Une session de formation dans le secteur de l’automobile a été lancée ce mardi à Casablanca au profit des décideurs et managers des pays Africains sur les politiques et stratégies de la formation professionnelle

– Volvo : Le constructeur premium se positionne clairement dans le secteur du haut de gamme ainsi que dans celui de l’électrique, ses gammes n’étant désormais plus composées que de modèles adoptant les techniques tout électrique, hybride rechargeable ou la micro hybridation.

– Opel : Au-delà de son design affirmé et de ses technologies de pointe, le Grandland X soigne également ses occupants avec des sièges ergonomiques certifiés par l’AGR, un centre d’excellence dans le domaine de l’ergonomie.

– Mitsubishi : La nouvelle génération de l’Outlander hybride rechargeable est attendue dès 2020, avec un style fort et une autonomie plus élevée.

– Volkswagen : La Golf 8 GTi est dans les starting-blocks et sera révélée l’an prochain, soit quelques mois après la gamme classique.

– Infiniti : Après dix ans seulement de présence (sans succès) en Europe, la marque de luxe japonaise (Groupe Nissan) a décidé d’arrêter les frais, ses voitures n’ayant pas trouvé leur clientèle.

– Dacia : La marque a conservé, en septembre, sa place de leader au Maroc avec 31 305 voitures écoulées même si elle enregistre une perte de 11,62%, suivie de Renault (15 344 immatriculations, -7,18%) et Peugeot (7 607 unités, +7,22%).

– BMW : Selon la presse allemande, le constructeur aurait interdit à ses concessionnaires de proposer le kit de mise à jour des moteurs diesels jugés trop polluants pour leur donner une « seconde vie » face aux restrictions de circulation, et du coup ce sont les ateliers Mercedes qui en profitent.

– Porsche : Cette année la marque de luxe allemande dévoile la Panamera Edition 10 ans, une série spéciale qui sera disponible uniquement sur les Panamera 4 et Panamera 4 E-Hybrid, en version berline ou Sport Turismo.

– BMW : Le constructeur automobile allemand envisage de réduire les salaires de ses employés hautement qualifiés de 10 000 à 14 000 euros chaque année, a rapporté le magazine économique allemand WirtschaftsWoche.

– Chevrolet : La nouvelle Corvette C8 Cabrio reprend le V8 du coupé, mais troque sa capote en toile contre un toit rigide.

– Jaguar : La marque anglaise devrait utiliser, dans le futur, des moteurs V8 BMW dans ses futurs modèles ultra-sportifs.

– Land Rover : Modèle le plus diffusé de la marque, le Discovery Sport subit son premier restylage, moins de cinq ans après son lancement, avec des évolutions beaucoup plus importantes qu’il n’y paraît.

– McLaren : La future BC-03, qui s’est dévoilée sur les réseaux sociaux avant l’heure et qui pourrait développer plus de 1000 ch hybrides, ne devrait être produite qu’en 5 exemplaires.

– Mazda : Le nouveau CX-30, dérivé de la nouvelle Mazda 3, est un SUV familial compact qui s’intercale entre les CX-3 et CX-5 (il aurait même pu s’appeler CX-4).

– Porsche : La 911 est actuellement le modèle le plus rentable de l’année, toutes marques confondues, avec un tiers des revenus de la marque, loin devant les Ferrari F8 Tributo et BMW X5, également très rentables et comptant pour 17 et 16% des revenus de leurs constructeurs respectif.