‘‘La ville de Chefchaouen a procédé à la création du premier centre info-énergie au Maroc voué au conseil et à la sensibilisation des citoyens et des professionnels sur les aspects de l’énergie durable. Elle a aussi rejoint la convention internationale des maires pour le climat et l’énergie et a élaboré avec une approche participative l’agenda climat 2030 au niveau local ».

Mohamed Sefiani, Maire de Chefchaouen