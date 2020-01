‘‘La tenue de la 5ème session de la Commission mixte Maroc-Japon a confirmé l’amitié profonde, sincère et solide qui existe entre le Maroc et le Japon. Cette amitié, essentiellement liée à la relation privilégiée qui existe entre la famille Royale marocaine et la famille impériale japonaise, a été renforcée et rehaussée suite à la visite par SM le Roi Mohammed VI au Japon en novembre 2005’’

Mohcine Jazouli, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger