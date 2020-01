Le vendredi 10 janvier 2020 et en marge de la réunion du conseil d’administration de l’Agence du Basin Hydraulique de Sakia Al Hamra – Oued Ed-Dahab, Monsieur Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), a visité plusieurs chantiers au niveau de la ville de Lâayoune portant sur le renforcement de l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement liquide. Ces chantiers concernent les projets suivants :

• Projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Lâayoune par une nouvelle station de dessalement d’eau de mer avec un débit supplémentaire de 26000 m3/jour. Ce projet permettra, après sa mise en service en juin 2021, d’augmenter la capacité de production des stations de dessalement d’eau de mer à 52000 m3/jour. En plus de la station, le projet comprend le renforcement de la production d’eau brute, la réalisation de 3 réservoirs d’une capacité totale de 5500 m3, des stations de pompage et la mise en place d’un système de télégestion.

Ce projet, d’un montant de 440 millions DH, permettra de couvrir les besoins de la ville de Lâayoune et les centres avoisinants jusqu’à l’horizon 2040. Il convient de noter que le projet de la station de dessalement d’eau de mer comprend une deuxième tranche qui consiste en la réalisation d’une prise directe d’eau de mer prévue en 2023.

• Projet de réalisation d’une station d’épuration des eaux usées d’un débit de 18600 m3/jour. Cette station, utilisant la technologie des boues activées, permettra la préservation de l’environnement et la réutilisation des eaux épurées pour l’arrosage des espaces verts, ce qui permettra l’économie d’eau potable utilisée à cet effet.

Ces projets s’inscrivent dans la vision de l’Office pour la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles en contribuant à l’économie de l’eau.

Le Directeur Général a également tenu des réunions avec Monsieur le Wali pour examiner l’état d’avancement des travaux des différents projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement liquide au niveau de la province ainsi qu’avec les responsables locaux de l’Office en les incitant à assurer le suivi de près de ces projets et à communiquer avec les citoyens.

Au cours de sa visite, Monsieur le Directeur Général s’est enquis de l’état d’avancement des travaux et a donné ses instructions pour accélérer la réalisation des projets pour leur mise en service dans les délais. Il a également donné ses instructions concernant la mise en place d’un programme de rationalisation de l’utilisation de l’eau et d’amélioration du rendement des réseaux de distribution et ce, eu égard à la rareté de l’eau au niveau de la province.

Par ailleurs, Monsieur le Directeur Général a visité la nouvelle centrale thermique d’une capacité totale de 72 Mégawatt (MW) qui vient renforcer l’ancienne centrale réalisée en 1989 d’une capacité de 21 MW.

Cette puissance totale de 93 Mégawatt constitue un back-up important pour répondre aux besoins de la région de Lâayoune – Sakia Al Hamra en électricité en cas d’indisponibilité du réseau. Cette nouvelle centrale répond aux normes internationales de l’environnement et dispose aussi d’un centre de traitement des déchets industriels et des eaux usées