Les travaux du premier Sommet Russie-Afrique se sont ouverts, ce jeudi à Sotchi, sous la coprésidence du président de la Russie, Vladimir Poutine, et du président égyptien, président en exercice de l’Union africaine, Abdel Fattah Al-Sissi, avec la participation d’une délégation marocaine conduite par le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, qui représente le Roi Mohammed VI.

La délégation marocaine participant à ce Sommet comprend également le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli, et l’ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara.