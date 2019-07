‘‘La Zone de Libre Echange Economique Africaine (ZLECAF) est synonyme d’un nouveau cycle économique africain. Cette Zone sera l’une des plus grandes zones de libre-échange dans le monde avec un marché commun de 1,2 milliards de consommateurs et une classe moyenne naissante de 300 millions de personnes et des besoins sans cesse croissants. Cela représente pour les entreprises africaines un nouveau défi et des gains économiques avec des centaines de milliers d’emplois à la clef dans tous les domaines. Cette Zone va propulser l’Afrique au niveau des acteurs majeurs de la mondialisation’’.

Mohcine Jazouli, Ministre Délégué en charge du Dossier Africain