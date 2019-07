Plus de 70% des réclamations reçues par le portail national des réclamations « chikayat.ma » ont été traitées, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Le portail « chikayat.ma » a reçu plus de 130 000 réclamations un an et demi après son lancement, a précisé El Khalfi, ajoutant que plus de 70% de ces réclamations ont été traitées avec un taux de satisfaction dépassant les 67%.