La Commission européenne a infligé jeudi une amende de 242 millions d’euros à l’entreprise américaine spécialisée dans le domaine de la technologie mobile « Qualcomm » pour « abus de position dominante sur le marché des chipsets de bande de base 3G » entre 2009 et 2011.

« Les chipsets de bande de base permettent aux smartphones et aux tablettes de se connecter aux réseaux cellulaires et sont utilisés tant pour les services vocaux que pour la transmission de données », précise la Commission européenne qui reproche à Qualcomm de vendre à « des prix inférieurs aux coûts dans le but d’évincer son concurrent Icera du marché ».

La Commission a ainsi conclu que le comportement de Qualcomm portait gravement préjudice à la concurrence en empêchant Icera d’exercer une concurrence sur le marché et en réduisant les possibilités de choix pour les consommateurs.