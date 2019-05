‘‘Il est nécessaire aujourd’hui plus que jamais d’oeuvrer ensemble pour réhabiliter le champ politique au Maroc et lui redonner la place qui lui sied, et de changer le mode de travail dans ce champ. Le parti de l’Istiqlal a identifié trois points d’entrée essentiels pour atteindre cet objectif. D’abord l’impératif d’un plaidoyer au nom et au profit du citoyen afin de faire entendre sa voix, tant auprès du gouvernement qu’auprès du parlement et des autres institutions. En deuxième lieu, l’élaboration d’une vision stratégique prospective s’impose afin d’identifier les actions et les orientations possibles en tenant compte des potentialités du Maroc, alors que la troisième clef de voûte consiste en le renforcement de la crédibilité, qui se décline en l’élaboration de solutions réalisables aux problèmes dont fait face la société’’.

Nizar Baraka, Secrétaire Général du Parti de l’Istiqlal