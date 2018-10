Infomédiaire Maroc – « L’encouragement de la culture de l’innovation chez l’acteur éducatif a un impact direct sur la qualité des apprentissages et sur la solidité des acquis chez l’apprenant. La culture de l’innovation permet à l’apprenant de déployer ses capacités et ses compétences en matière d’innovation et de créativité, tant au niveau de son activité que dans son comportement et ses attitudes ».

Omar Azziman, Président du Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique

Rédaction Infommédiaire