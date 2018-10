Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a repris ses couleurs mardi à la clôture, après une mi-séance en baisse, portée par la bonne tenue du compartiment bancaire et le rebond des secteurs » Distributeurs » et « banques ».

Au terme des échanges de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est apprécié de 0,30% à 11 224,54 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est adjugé 0,32% à 9 122,38 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a augmenté de 0,31% à 10.111,60 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,41% à 9 590,99 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », qui a été mis en place depuis une dizaine de jours, a, quant à lui, progressé de 0,48% à 902,64 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment « Distributeurs », dont l’indice a gagné 1,37%, a profité de l’envolée du titre Auto Hall, qui s’adjuge la plus forte hausse du Masi (+5,26%), alors que le rebond du groupe « Risma » a profité au secteur « Loisirs et Hôtels » qui a clôturré en progression de 0,57%.

Sur le marché des banques, les groupes « Attijariwafa Bank » et « BCP » se sont bonifiés respectivement de 1,33% et 1,29%, tandis que BMCI a cédé 0,13%, portant ainsi le secteur à une augmentation de 0,94%.

A la baisse, trois compartiments ont terminé dans le rouge, à savoir « Sociétés et Portefeuilles-Holdings » (-4,36%), « Participation et Promotion Immobilières » (-2,55%) et « Sociétés et placement Immobilier » (-1,84%).

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 377 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché de bloc (actions) avec une valeur de plus 265 MDH et le reste sur le marché central (actions). Le volume est dominé par BMCI (43,1 MDH), Sodep-Marsa Maroc (15,6 MDH) et Douja Prom Addoha (13,4MDH).

Par ailleurs, la capitalisation boursière a dépassé les 574 milliards de dirhams, réalisée par les secteurs « Banques » (34,5%), « Télécommunications » (18,9%) et « Bâtiment et Matériaux de construction » (12,9%).

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par Auto Hall (+5,26% à 80 DH), Alliances (+3,25% à 101,85 DH), Atlanta (+3,06% à 64 DH), Colorado (+1,45% à 70 DH) et Attijariwafa Bank (+1,33% à 449 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Res Dar Saada (-8,48% à 96,1 DH), Delta Holding (-4,42% à 32,02 DH), Salafin (-3,24 % à 955 DH), Saham Assurance (-3,1% à 1 346 DH) et Immorente Invest (-2,03% à 94,05DH).

IM