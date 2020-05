‘‘Face à la pandémie du coronavirus, la réponse du Maroc a été rapide et pertinente, ce qui en fait un modèle pour ce qui devrait être mis en œuvre par les autres pays en développement. L’Initiative de solidarité africaine lancée par SM le Roi Mohammed VI est un effort louable pour soutenir d’autres Etats du continent car la bataille aujourd’hui contre cette crise sanitaire est globale, et soit nous réussirons à l’échelle mondiale, soit elle reviendra nous hanter tous. Au Maroc, les répercussions ont été limitées et la pandémie a été relativement maîtrisée. Il convient de souligner la complémentarité des actions des institutions publiques, du secteur privé et de la société civile, dont les mesures prises au plan sanitaire avec la priorité accordée à l’augmentation de l’offre d’infrastructures, et au niveau économique avec la mise en place d’un fonds spécial avec des ressources correspondant à 3% du PIB afin de répondre à la fois aux chocs de l’offre et de la demande’’

Otaviano Canuto, Economiste Brésilien