Après des semaines de confinement, et avec le début du mois sacré du Ramadan les marocains ont besoin plus que jamais d’une bonne dose de positivité, de soutien et d’espoir. C’est à cela que WAFACASH et tous ses collaborateurs ont décidé de contribuer.

De la positivité à travers un bel élan de solidarité de ses collaborateurs avec les plus démunis. En effet, WAFACASH a organisé une collecte de dons en interne, à laquelle ses collaborateurs ont généreusement répondu présents. Leurs dons ont été intégralement reversés à des associations pour prendre en charge plus de 400 familles .