‘‘Je reconnais humblement mon erreur, due à la désinformation, et je m’excuse auprès de ceux que j’ai disqualifiés, à cause de la cécité induite par l’adhésion à une cause que je considérais juste mais qui s’est avérée fausse. Néanmoins, l’apparition du Mouvement Sahraouis pour la paix (MSP), composé d’anciens membres du +polisario+, a révélé que les dirigeants séparatistes ont ordonné l’emprisonnement, la torture et l’assassinat de ceux qui manifestent une certaine dissidence. Ceux d’entre nous qui croyaient en un projet libertaire ont fini par se rendre compte que nous étions manipulés et exploités par une direction corrompue et mercenaire’’

Rafael Pizarro, Professeur et Auteur Chilien