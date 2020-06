Selon le ministère de Santé, 98% des malades sont asymptomatiques, mais demeurent toutefois transmetteurs du virus, ce qui nécessite leur prise en charge pour protéger les personnes fragiles et le respect strict des mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires. Et de rappeler que parmi ces mesures figurent, en particulier, le port correct du masque, l’hygiène, le respect de la distanciation physique, l’évitement des rassemblements et le téléchargement de l’application “Wiqaytna”.