‘‘La transformation numérique est devenue une nécessité absolue et pas seulement un choix pour réaliser le développement et accéder aux rangs des pays émergents, car de nombreux pays s’y sont pleinement engagés en lui consacrant d’importantes capacités humaines et matérielles, partant de leur prise de conscience du rôle névralgique qu’elle joue dans l’économie dans le proche avenir’’.

Saad Eddine El Otmani, Chef du Gouvernement