Ericsson et Microsoft unissent leur expertise en matière de véhicules connectés. Ericsson positionne son ‘‘Connected Vehicle Cloud’’ au-dessus de la plateforme ‘‘Connected Vehicle Platform’’ de Microsoft qui fonctionne sur le cloud Azure.

Cette solution intégrée permet aux constructeurs automobiles de déployer et d’adapter à l’échelle mondiale des services automobiles tels que la gestion de flotte, les mises à jour logicielles et les services de sécurité connectés beaucoup plus facilement et rapidement, tout en réduisant leurs coûts. Elle offre une flexibilité grâce à sa conception modulaire et à ses multiples options de déploiement.