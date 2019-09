‘‘Le Maroc est un leader au niveau africain en matière des droits de l’Homme. Nous souhaitons voir l’Afrique bénéficier de l’expérience marocaine accumulée en matière des droits de l’Homme et tirer profit de son succès en termes de développement et de préservation de ses spécificités culturelles et civilisationnelles ».

Soyata Maiga, Présidente de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de l’Union Africaine