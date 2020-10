La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) a enregistré en 2019 un résultat global positif de 62,4 millions de dirhams (MDH), après deux années de déficit, à savoir -22.6 MDH en 2017 et -2.8 MDH l’année suivante, grâce aux mesures de maîtrise médicalisée des dépenses de soins et à la revalorisation des salaires intervenue en 2019 dans le cadre du dialogue social.

“Ce résultat positif consolide la situation financière saine de la CNOPS qui lui permet d’honorer actuellement ses engagements envers les assurés et les producteurs de soins”, explique un communiqué de la CNOPS, précisant que les excédents cumulés du régime AMO du secteur public s’élèvent à sept milliards et 534 millions de DH à fin 2019, sans tenir compte de la réserve de sécurité (1,228 milliard de DH) destinée à faire face aux insuffisances temporaires et imprévues de liquidités.

Cette situation financière saine reste conjoncturelle et appelle à la prudence vu que le résultat technique en 2019 était négatif, soit -180 MDH et vu la persistance de facteurs qui en menacent la pérennité notamment, la stagnation des cotisations et leur plafonnement, le vieillissement accéléré de la population assurée, l’accroissement des personnes porteuses d’affection de longue durée et de leurs dépenses, les prix exorbitants de plusieurs postes comme le médicament (30% des dépenses) et les analyses biologiques.

En 2020, la CNOPS a enregistré une légère de baisse de 185 MDH en matière de couverture des dépenses de soins de santé par rapport à l’année 2019, en raison de la pandémie de la Covid-19 et des mesures de confinement adoptées depuis mars 2020. “La Caisse a payé, du 1er janvier au 30 septembre 2020, un montant de 3.271 millions de dirhams (MDH) pour couvrir les dépenses de soins de santé, contre 3.456 MDH durant la même période en 2019, soit une légère baisse de 185 MDH”, relève le communiqué. Les remboursements des assurés au titre de l’assurance maladie obligatoire du secteur public ont totalisé, du premier janvier à fin septembre 2020, un montant de 1.706 MDH, contre 1.970 MDH en 2019. Plus de 2.6 millions de dossiers de maladie ont été liquidés par les mutuelles bénéficiaires de la délégation de gestion pour gérer les soins ambulatoires durant les neuf premiers mois de l’année 2020. “La CNOPS qui a en 2020 liquidé 285.760 dossiers, a payé directement aux producteurs de soins dans le cadre du tiers payant 1.565 MDH du 1er janvier au 30 septembre 2020, contre 1.486 MDH durant la même période de l’année 2019”, selon la même source

Ainsi, le secteur privé a engrangé 1.351 MDH (86%), alors que le reste des paiements en tiers payant a été partagé entre le secteur de soins et d’hospitalisation public (127 MDH, soit 8%), les œuvres sociales des mutuelles (65 MDH, soit 4%) et la prise en charge des soins à l’étranger maintenue à 1% avec seulement 20 MDH de dépenses.