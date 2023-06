La commune de Tanger a officiellement adhéré à l’Association mondiale des grandes métropoles (Metropolis), lors de son Assemblée générale qui s’est tenue du 13 au 15 courant à Bruxelles.

Le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et maire de Tanger, Mounir Laymouri, qui a pris part aux travaux de l’Assemblée générale de Metropolis, s’est vu décerner l’attestation d’adhésion de la part de Claudia López, présidente de cette association mondiale, lors d’une cérémonie organisée à cette occasion, a indiqué l’AMPCC dans un communiqué.

La participation de Laymouri a également été marquée par la tenue de plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales avec les maires et les responsables des villes des différents pays participants, au cours desquelles ils ont discuté des moyens de soutenir la coopération décentralisée entre l’AMPCC et ses homologues dans ces pays, ainsi que du renforcement de la coopération entre la ville de Tanger et différentes grandes villes en matière de gestion locale, mais aussi pour relever les défis posés au niveau international, en faveur du développement, rapporte le communiqué, notant que le président de l’AMPCC a rappelé la place de choix de Tanger, en tant que pont de coopération décentralisée, Sud-Sud et Nord-Sud.

L’Association mondiale des grandes métropoles est le réseau mondial des grandes villes et des aires métropolitaines.

Avec près de 140 membres et 30 ans d’histoire, Metropolis est l’association de premier plan qui réunit les gouvernements des grandes agglomérations urbaines du monde entier.