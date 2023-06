La Holding Générale d’Education « Holged », acteur de l’enseignement privé au Maroc et en Tunisie, s’est engagée à acquérir Al Massalik, établissement scolaire accueillant des élèves de la maternelle au collège dans les systèmes bilingue et homologué AEFE.

Ce rapprochement, explique le management de Holged, « offrira à Al Massalik, l’opportunité de s’appuyer sur un partenaire majeur qui mettra à disposition sa forte expertise acquise depuis bientôt quatre décennies». Il lui permettra, également, de consolider son positionnement hautement qualitatif en apportant à ses ressources humaines et pédagogiques de nouvelles opportunités de croissance, continue la même source dans un communiqué.

Il permettra aussi à Holged de renforcer son offre de formation éducative au Maroc en intégrant à ses marques de référence (Al Jabr, Al Jabr International School et Yassamine notamment), une structure de premier plan qui, avec son identité propre et son haut niveau, s’affirme durablement comme l’un des acteurs de choix de la vie scolaire sur la région de Casablanca.

Pour l’heure, souligne-t-on auprès de Holged, l’acquisition est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises pour la réalisation de l’opération.

« Nous sommes ravis de ce rapprochement qui nous permettra de combiner nos expertises pour encore mieux répondre, ensemble, à notre promesse qui est de continuer à donner à tous nos élèves les meilleurs atouts pour apprendre, s’épanouir et s’affirmer dans le monde d’aujourd’hui et de demain. Sur un plan stratégique, cette acquisition viendra élargir la proposition de valeur du groupe Holged portée par l’excellence et viendra confirmer la dynamique en mouvement du groupe » déclare Ahmed Benyahia, Président du Groupe Holged.

« C’est une grande satisfaction de pouvoir s’appuyer sur Holged, un groupe leader de l’éducation tant à l’échelle nationale que régionale, qui place l’excellence ainsi que l’épanouissement des élèves au cœur de ses priorités. Holged permettra à Al Massalik de poursuivre son développement, en ligne avec ses valeurs d’excellence, et de continuer à dispenser un enseignement de très haute qualité à ses élèves. L’excellence académique a toujours été la pierre angulaire de la stratégie d’Al Massalik; le Groupe Holged est donc un choix naturel pour la poursuite du développement d’Al Massalik», déclarent les actionnaires d’Al Massalik.