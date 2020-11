La Côte d’Ivoire, qui a lancé un appel de fonds Eurobonds pour un milliard d’euros (environ 656 milliards FCFA), a mobilisé à l’issue de cette opération 211 investisseurs pour plus de 5 milliards d’Euro (Plus de 3 200 milliards FCFA), selon une source officielle.

“Dans le cadre de notre stratégie de mobilisation des ressources pour 2020, la Côte d’Ivoire a lancé un appel de fonds Eurobonds pour 1 milliards d’Euro. A l’issue de cette opération, 211 investisseurs ont souscrit pour plus de 5 milliards d’Euro”, a indiqué le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Tiémoko Touré, au terme d’un Conseil des ministres.

“Le taux obtenu est de 5% qui est d’ailleurs le taux le plus bas de notre histoire et aussi le plus bas comparativement à tous les pays de référence qui sont habitué à ce marché”, a précisé le responsable ivoirien, par ailleurs ministre de la Communication et des médias.

“En réalité, sous le président Alassane Ouattara, notre pays inspire confiance”, a-t-il dit.

En 2019, le taux obtenu par la Côte d’Ivoire était autour de 5,875 %.