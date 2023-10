La FIFA a dévoilé la date du coup d’envoi de la Coupe du monde 2030, organisée par le trio Maroc-Espagne-Portugal.

L’instance dirigeante du football mondial a annoncé, sur son site web, que des cérémonies de célébration du centenaire du Mondial seront tenues les 8 et 9 juin 2030, en plus des premiers matchs de l’Uruguay, de l’Argentine et du Paraguay.

La cérémonie d’ouverture et le(s) premier(s) match(s) de la Coupe du monde 2030 sont prévus le 14 juin. La finale, dont le lieu n’a pas encore été déterminé, sera jouée le 21 juillet 2030.

La FIFA a également indiqué que l’Uruguay, le Paraguay et l’Argentine joueront leurs premiers matchs de la Coupe du monde à domicile et rejoindront, par la suite, le Maroc, l’Espagne et le Portugal pour le reste des rencontres.

Voici le calendrier détaillé diffusé par la FIFA: