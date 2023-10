L’Institut du monde arabe et MGH Partners s’associent pour organiser un colloque, le 11 octobre 2023 à l’IMA, sous le thème: « Maroc-Europe: Immersion dans une relation singulière ».

Au programme de ce colloque: 6 tables rondes, et autant de rencontres de haut-niveau réunissant des personnalités de premier plan – historiens, diplomates, décideurs politiques, chefs d’entreprises, intellectuels, toutes et tous issu(e)s des deux rives de la Méditerranée – qui se proposent d’appréhender les relations à la fois denses et complexes entre le Maroc et l’Europe, leurs enjeux et leurs perspectives.

« Née de la volonté d’explorer la profondeur d’une relation vieille de plus de quatre siècles entre le plus vieil État du Maghreb et l’Europe, cette rencontre propose d’appréhender les enjeux d’aujourd’hui et de demain qui se posent à ce partenariat sans cesse appelé à se renouveler », notent les organisateurs de l’événement.

Le colloque se conclura par un plaidoyer commun face aux défis globaux auxquels doit faire face le couple maroco-européen.

En marge de la rencontre, une exposition éphémère présentera les premiers traités de paix et de commerce et des correspondances diplomatiques inédites entre la France et le Maroc, prêtés par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

Les inscriptions au colloque sont ouvertes sur le site de l’IMA, avec la possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs panels.