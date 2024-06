Tamwilcom et Epson ont signé, vendredi à Marrakech, une convention de partenariat visant à améliorer l’accès aux technologies de pointe pour les startups marocaines et à soutenir leur croissance.

Signée par le directeur général de Tamwilcom, Hicham Zanati Serghini, et le directeur général d’Epson Afrique Francophone et DomCom, Ilias Azzaoui, en marge de la 2e édition de Gitex Africa, cette convention vise à permettre aux startups de bénéficier des outils nécessaires pour innover et prospérer dans un environnement numérique en pleine transformation.

À travers cette collaboration, Epson met à disposition ses solutions technologiques avancées pour renforcer les capacités des jeunes entreprises accompagnées par le Fonds Innov Invest.

Epson fournira ainsi aux startups une sélection de produits de pointe dédiés à l’impression, à la numérisation et à la projection, en plus de formations et de soutien technique afin de les aider dans la phase de démarrage de leurs projets dans les meilleures conditions.

« Ce partenariat vient créer de nouvelles synergies entre le secteur privé et le secteur public, dans le but de contribuer à la dynamique entrepreneuriale marocaine. Et nous sommes ravis de nous associer à Epson, leader mondial de la technologie de pointe, pour offrir à nos startups accompagnées dans le cadre du Fonds Innov Invest les moyens d’accélérer ainsi leur développement », a indiqué Serghini, lors de la cérémonie de signature.

De son côté, Azzaoui a affirmé que ce partenariat stratégique marque le début d’une collaboration assurément fructueuse dont l’objectif est d’apporter pleinement notre soutien aux startups les plus innovantes du portefeuille de Tamwilcom.

« Tamwilcom se distingue comme le partenaire idéal pour nous. C’est un acteur majeur qui renforce et stimule l’écosystème entrepreneurial innovant au Maroc », a-t-il dit, soulignant que l’objectif d’Epson est d’offrir des solutions qui permettront aux startups de gagner en efficacité et en compétitivité tout en respectant les principes de durabilité.

Gitex Africa, qui a connu la participation de plus de 1.500 exposants représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, la santé et la cybersécurité.