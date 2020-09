– La dette publique du Kenya a grimpé de 410 milliards de shillings (environ 4 milliards de dollars) durant la période avril-juin pour atteindre 6,6 billions de shillings (environ 66 milliards de dollars), contre 6,2 billions de shillings (62 milliards de dollars) trois mois auparavant, selon les données de la Banque Centrale kényane (CBK).

– Suite aux inondations ayant affecté ces derniers jours plusieurs régions du Sénégal , le président Macky Sall a annoncé, mardi, le déblocage d’une aide d’urgence de 10 milliards de francs CFA, soit plus de 15 millions d’euros, destinée à l’appui aux sinistrés et à l’évacuation des eaux.

– Le procès pour corruption de l’ancien président sud-africain, Jacob Zuma, a été ajourné une nouvelle fois, ce mardi, au 8 décembre prochain, a annoncé la Haute cour du Kwazulu Natal (Est de l’Afrique du Sud).

– Kenya Airways (KQ) et le Trésor national ont entamé des pourparlers avec les actionnaires minoritaires en prévision de la nationalisation de la compagnie aérienne, actuellement en difficultés financières.

– “L’économie sud-africaine ne devrait retrouver son niveau d’avant la Covid-19 qu’à partir de l’exercice 2023/24”, a indiqué Sanisha Packirisamy, économiste chez le cabinet de conseil Momentum Investments, notant que le PIB du pays devrait se contracter de 8,1% cette année.

– Le dialogue politique entre les délégations du Haut Conseil d’État libyen et du Parlement de Tobrouk se déroule de manière “positive et constructive” et d'”importants compromis” ont été obtenus, a affirmé, mardi dernier à Bouznika, le représentant du Haut Conseil d’Etat libyen, Mohamed Khalifa Najm.

– Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé la décision de la 57ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de procéder à la mise en oeuvre de la nouvelle monnaie “ECO”, dans trois à cinq ans.

– Le chef de l’Etat ghanéen, Nana Akufo-Addo, a été élu président de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest ( CEDEAO ), lors du 57ème sommet de l’organisation, tenue lundi à Niamey au Niger, succédant ainsi au Président nigérien, Mahamadou Issoufou.

– Le Nigeria s’apprête à créer un centre pour l’intelligence artificielle et la robotique dans l’optique doter le pays d’une économie numérique solide.

– L’activité du secteur privé sud-africain s’est contractée en août dernier suite à la réintroduction de mesures de confinement plus strictes dans le pays, selon l’indice Markit Purchasing Managers.

– Les recettes touristiques en Tunisie ont accusé, durant les huit premiers mois de 2020, une baisse de 61% pour se situer à 433 millions d’euros, selon la Banque Centrale de Tunisie (BCT).