– Le ministère de l’Agriculture gabonais vient de lancer une campagne d’immatriculation des personnes exerçant dans le secteur agricole.

– Le Premier ministre libyen désigné, Abdel Hamid Dbeibah, a remis jeudi la composition de son gouvernement au Parlement élu dans l’espoir d’obtenir la confiance des députés lundi.

– Le président de la République de Djibouti , Ismail Omar Guelleh, a déposé mercredi sa candidature officielle aux élections présidentielles d’avril prochain, rapporte l’agence d’information djiboutienne ADI.

– Le Kenya devrait enregistrer la meilleure croissance économique en Afrique subsaharienne cette année, la Banque mondiale estimant ainsi que l’économie du pays pourrait croître de 6,9% en 2021, inversant ainsi la contraction de 1% enregistrée en 2020.

– Le Rwanda prévoit de dépenser plus de 50 millions de dollars pour acquérir des vaccins contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé le ministre rwandais de la Santé, Daniel Ngamije.

– Le Sénégal qui a lancé, le 23 février dernier, une campagne de vaccination contre la Cocvid-19, prévoit de vacciner quatre millions de personnes , a annoncé le président Macky Sall.

– Plus de 40% des entreprises algériennes sont menacées de disparition à cause de la “situation préoccupante” auxquels font face différents secteurs d’activité, selon la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA).

– Le fardeau de la dette continue de peser lourdement sur les finances publiques zimbabwéennes , en particulier avec la crise sanitaire de la Covid-19, a indiqué l’économiste principal du Forum et Réseau Africain sur la Dette et le Développement (AFRODAD), Tirivangani Mutazu.

– Le Malawi a mis en place un ambitieux programme d’énergie renouvelable pour l’augmentation de la capacité de production de l’électricité de 498,3 mégawatts d’ici cinq ans, a révélé le ministère de l’Énergie.