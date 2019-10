– Maroc : La 4ème édition des Rencontres Africa a ouvert ses travaux, ce lundi à Skhirat, avec la participation de près de 1 200 dirigeants africains et européens pour échanger autour des nouvelles opportunités de développement que recèle que le continent africain.

– Libye : La Commission européenne a annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 2 millions d’euros en faveur des populations les plus vulnérables en Libye.

– Ghana : La capitale Accra abritera, ces mardi et mercredi, le 5ème Sommet sur la gouvernance pétrolière en Afrique.

– Tunisie : Le nouveau président élu de la Tunisie, Kaïs Saïed, prêtera serment ce mercredi lors d’une assemblée plénière du Parlement.

– Rwanda : L’Office national de la sécurité sociale s’est vu décerner vendredi le Prix 2019 des bonnes pratiques en matière de sécurité sociale de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS).

– Gabon : Le pays vient d’initier en collaboration avec le secrétariat général de l’Organisation internationale de la police criminelle (OIPC-INTERPOL), une opération de lutte contre les faux médicaments, baptisée « MPILI ».

– Afrique du Sud : Les femmes restent les plus touchées par le chômage par rapport aux hommes, malgré les efforts consentis pour leur assurer une meilleure inclusion dans l’économie, a indiqué le vice-président de l’Afrique du Sud, David Mabuza.

– Rwanda : L’Atelier continental sur « les Revues nationales volontaires (RNP) des pays africains et la gouvernance en matière des objectifs de développement durable (ODD) » se tient ces 21 et 22 octobre courant dans la capitale Kigali.

– Afrique Subsaharienne : Plus de 200 municipalités de 36 pays ont adhéré à la convention des maires en Afrique subsaharienne (CoM SSA), une initiative visant à développer et à mettre en œuvre des actions durables en matière de climat et d’énergie.

– Afrique Centrale : La Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) va prochainement mettre en circulation de nouvelles coupures de billets de banque dans la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

– Côte d’Ivoire : Le ministère du Tourisme et des Loisirs a organisé, à Abidjan, une cérémonie à l’honneur de 50 étudiants ivoiriens sélectionnés pour bénéficier, dès le 23 octobre, d’une formation de deux ans au Maroc dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie.

– Côte d’Ivoire : La capitale économique Abidjan abritera, le 31 octobre prochain, l’édition 2019 du World Business Summit, une rencontre dédiée au networking d’affaires et au lobbying à laquelle sont attendus plus de 300 dirigeants et personnalités politiques.

– Ghana : Le pays est déterminé à réduire son empreinte carbone et à contribuer de manière significative à la lutte contre le changement climatique, a affirmé le président Nana Akufo Addo.

– Togo : Banque Atlantique, filiale du groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP), a organisé, à Lomé, une conférence autour du thème « Financement du Commerce International et couverture du risque de change », dans le cadre de la 3ème rencontre du cycle « Journée Trade ».

– Afrique du Sud : Le gouvernement a approuvé son plan de gestion intégrée des ressources (IRP), qui définit le mix énergétique du pays pour les 10 prochaines années.

– Guinée-Bissau : Une opération de contrôle des étrangers dans le pays sera lancée prochainement par les services de migrations et des frontières, apprend-on de source officielle.

– Afrique de l’Ouest : La Banque ouest africaine de développement (BOAD) annonce avoir levé 830 millions de dollars US, au terme de son 3ème Eurobond.

– Afrique du Sud : Le groupe Mara vient de mettre en place sa première usine de fabrication de smartphones, située dans la zone économique spéciale (ZES) du port de commerce de Durban, au KwaZulu-Natal (Est du pays), sur une superficie de plus de 3 000 ha.

– Côte d’Ivoire : Des experts des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont préconisé la mise en place d’un Fonds régional de transport maritime à l’effet de financer les opérations du Centre de recherche et de sauvetage en mer ou Marine (search and rescue center, SAR) d’Abidjan, la structure principale de coordination des opérations dans l’espace de l’UEMOA.

– Mali : L’état d’urgence a été à nouveau prorogé d’un an à compter du 31 octobre, a annoncé le gouvernement.

– Rwanda-Centrafrique : Les 2 pays ont conclu cinq accords de coopération à l’occasion de la première visite d’Etat du président rwandais, Paul Kagame, à Bangui, rapporte mercredi la presse rwandaise, portant sur la création d’une grande commission entre les deux pays, la promotion et la protection des investissements, le cadre de partenariat stratégique dans les secteurs minier et pétrolier, la coopération militaire et la promotion et la protection des investissements.

– Tunisie : L’économie du pays devrait croître de 2,4% en 2020 et de 4,4% en 2024, selon des estimations du Fonds Monétaire International (FMI).

– Afrique du Sud : La compagnie nationale sud-africaine de l’électricité (ESKOM) a annoncé un retour des redoutables opérations de coupures du courant à travers le pays, une mesure qui témoigne de l’aggravation de la crise de l’électricité dans ce pays piégé dans un ralentissement économique alarmant.

– Tanzanie : Les recettes d’exportation d’or du pays ont augmenté de 25,1% à 1,91 milliard de dollars sur la période de 12 mois terminée en août dernier, indique la banque centrale tanzanienne qui explique cette performance par une hausse de la production du métal précieux.

– Nigéria : Le secteur privé ivoirien contribue pour 90% aux ressources de l’Etat, a fait savoir le secrétaire général de la présidence de la République de Côte d’Ivoire, Patrick Achi.

– Niger : L’économie nigériane devrait croître de 2,3% en 2019, grâce à la poursuite de la reprise dans le secteur pétrolier et à la reprise du secteur agricole, affirme le Fonds monétaire international (FMI).

– Niger : Banque Atlantique, filiale du groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP), a organisé récemment une cérémonie de remise de don à une école primaire de Niamey, portant sur des infrastructures et matériels d’équipements.

– Ghana : Le directeur général de l’Office national des aéroports (ONDA), Zouhair Mohamed El Aoufir, a présenté, à Accra, l’expérience du Maroc en matière de transformation numérique dans les aéroports du Royaume.

– Mauritanie : Le Fonds Monétaire international (FMI) a appelé les autorités à assurer un équilibre du Budget 2020 en mettant l’accent sur les dépenses sociales, prévoyant que la croissance économique du pays atteindra 6% l’année prochaine.

– Ghana : Le gouvernement va allouer une enveloppe budgétaire de 6,5 millions de dollars aux institutions de recherche agricole afin de leur permettre de fournir le soutien nécessaire à la mise en œuvre de la politique agricole du pays, a annoncé le président de la République, Nana Akufo Addo.

– Côte d’Ivoire : Le président rwandais Paul Kagamé, invité d’honneur à la 8ème édition de CGECI Academy, un Forum économique annuel du Patronat ivoirien, s’est vu remettre, à Abidjan, un Prix spécial de la Fédération des organisations patronales de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO).

– Cameroun : La Banque mondiale (BM) vient d’allouer un crédit de près de 200 millions de dollars pour appuyer les politiques de développement du pays, a annoncé l’institution financière.

– Guinée-Libéria : Les 2 pays viennent de conclure un accord pour permettre l’évacuation, via les infrastructures portuaires libériennes, des produits de certaines mines guinéennes.

– Niger : La Commission européenne vient d’approuver l’octroi d’un appui budgétaire de 15 millions d’euros (9,84 milliards FCFA) au Trésor public.

– RDC : Le président Félix Tshisekedi a lancé, à Kinshasa, un Programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités.

– Angola : Un montant de 60 millions de dollars a été alloué au pays dans le cadre du 4ème projet financé au titre du Programme de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies (REDISSE 4), approuvé récemment par la Banque mondiale.

– Djibouti : La croissance de l’économie devrait atteindre 7,2% en 2019, tirée par les exportations de services de transport et de logistique appuyées par l’infrastructure commerciale nouvellement mise en service.

– Afrique du Sud : Le procès de l’ancien président, Jacob Zuma, poursuivi dans une affaire de vente d’armes, a été reporté pour février 2020, après avoir fait part de son intention de faire appel au jugement de la semaine dernière lui refusant une suspension permanente des poursuites.

– Burkina : Le ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré, et le responsable pays de la Banque africaine de développement (BAD), Pascal Yembiliné, ont signé deux conventions de financement d’un montant total d’environ 21 milliards de FCFA (32 millions euros) destinées au Projet d’aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) dans l’ouest du pays, dont l’objectif global est d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région des Cascades.

– Egypte : Le groupe français EDF, à travers sa filiale EDF Renouvelables, et le Groupe Elsewedy Electric ont annoncé la mise en service de deux centrales solaires dans la province d’Assouan, pour une capacité installée totale de 130 MWc.

– Sénégal : Le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cisse, a annoncé que son pays va lancer le 4 novembre prochain un cycle d’octroi de licences pétrolières.

– Cap-Vert : Le pays négocie un accord avec l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) afin d’améliorer ses capacités de défense, a indiqué le ministre cap-verdien des Affaires étrangères, Luis Filipe Tavares.

– Bénin : L’Allemagne octroiera une enveloppe financière de 87,4 millions de dollars au pays pour financer des projets de développement, a indiqué le ministère béninois des Affaires étrangères.

– Tunisie : L’universitaire Kais Saed a remporté la Présidentielle tunisienne de dimanche avec 76,9% des voix, devant son rival le président du parti « Qalb Tounès », Nabil Karoui qui a obtenu 23,1%, selon un sondage de sortie des urnes réalisé par « Sigma Conseil ».

– Nigéria : Le gouvernement a signé un contrat de 3,9 milliards de dollars avec la société publique China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) pour la construction d’une nouvelle voie ferrée reliant la capitale Abuja à la ville portuaire de Warri.

– Côte d’Ivoire : La loi de finance 2020 consacre 16,6% au secteur de la santé, conformément aux engagements pris par le gouvernement ivoirien lors de la conférence d’Oslo sur le financement de la santé.

– Mauritanie : L’économie du pays devrait croître de 6,3% au cours de cette année, a annoncé le ministre mauritanien des Finances, Mohamed Lemine Ould Dhéhb.

– Maroc-Ethiopie : Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, lauréat du Prix Nobel de la Paix 2019.

– Sénégal : Le chef de l’Etat Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade se sont engagés à « unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité ».

– Togo : « GTA Assurances Vie », filiale togolaise du groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP), a offert du matériel didactique et des kits scolaires à trois écoles primaires publiques et procédé à la distribution de 2.000 kits scolaires aux élèves d’établissements.

– Niger : Le gouvernement prévoit de lancer un processus de préqualification pour la sélection de cocontractants, en vue de la mise en place du projet régional d’interconnexion électrique Dorsale Nord, reliant le Nigeria, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso.

– Bénin-Niger : Les deux pays pourraient très prochainement réactiver le projet de la ligne de chemin de fer Cotonou – Parakou – Dosso – Niamey, a indiqué le président béninois Patrice Talon, qui effectuait une escale dans la capitale nigérienne.

– Burkina : Un total de 267.000 personnes ont fui leurs foyers dans le nord et l’est du pays en raison des attaques armées, portant le nombre de déplacés et réfugiés à 500.000 environ, a annoncé le Haut-Commissariat de l’ONU aux réfugiés (HCR).

– Sénégal : Le Sénégal va étudier la possibilité d’instaurer un visa pour les étrangers qui ne résident pas dans l’espace CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), a fait savoir le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye.

– Ghana : Le pays fait partie des économies à la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de plus de 8,8%, selon le dernier rapport de la Banque mondiale (BM).

– Côte d’Ivoire : Les finances publiques du pays ont affiché un déficit de 558,4 milliards FCFA, soit environ 850 millions d’euros, à fin juillet 2019 contre 484,4 milliards FCFA à la même période de l’année dernière, soit une dégradation de 15,3%.

– Kenya : La Banque mondiale a mis en garde le pays contre un endettement croissant susceptible de rendre le pays « insolvable », une mise en garde qui intervient au lendemain de l’approbation par le parlement d’une proposition de loi fixant à 9 000 milliards de shillings (environ 90 milliards de dollars) le plafond de la dette publique. – Afrique du Sud : La Haute Cour sud-africaine de Pietermaritzburg (Est) a ordonné que l’ancien président Jacob Zuma soit jugé pour corruption dans une affaire d’armement, suite au refus par la justice d’une demande faite par l’ex-président d’abandonner les poursuites contre lui.