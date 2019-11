– Mali : L’Allemagne vient de renforcer sa participation au Fonds fiduciaire en soutien à la paix et la sécurité dans le pays avec une nouvelle contribution de 2,11 millions de dollars.

– Guinée : Le président Alpha Condé a procédé à un léger remaniement ministériel, marqué par les nominations de Damantag Camara au poste de ministre de la Sécurité et de la Protection civile et de Rémy Lamah à la tête du ministère de la Santé.

– Burkina : Le gouvernement a démenti, dans un communiqué, l’instauration d’un couvre-feu à Ouagadougou, la capitale du pays.

– Guinée : Le président Alpha Condé a validé la date du 16 février 2020 pour la tenue des législatives.

– Maroc : La brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Casablanca-Anfa a arrêté un ressortissant algérien pour son implication présumée dans des vols par effraction dans un établissement hôtelier classé.

– Tunisie : Le ministère de l’Intérieur a démenti, lundi, les informations faisant état d’un éventuel retour, au pays, de combattants appartenant à des organisations terroristes ou ayant participé à des opérations de nature terroriste dans des foyers de tension à l’étranger.

– Tunisie : La Banque Africaine de Développement (BAD) vient d’accorder un prêt de 20 millions d’euros au Fonds des fonds dédié à la promotion des start-up.

– Ghana : Le gouvernement vient de signer un accord de concession de 2,6 milliards de dollars avec le consortium sud-africain African Investment SkyTrain pour la construction d’un métro aérien à Accra.

– Tunisie : Le parti Ennahdha, vainqueur des dernières élections législatives, a annoncé l’intention de proposer son chef Rached Ghannouchi comme président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et de nommer un Premier ministre issu de ses rangs.

– Bénin : La deuxième édition du Festival africain de l’innovation technologique et de la culture , se tiendra du 14 au 16 novembre à Cotonou.

– Burkina : Le gouvernement a accepté d’assumer 50% des coûts de développement de la ligne de chemin de fer reliant le Ghana au Burkina Faso, a fait savoir le ministre du Développement des chemins de fer, Joe Ghartey.

– Togo : La Banque mondiale (BM) vient d’accorder au pays 12 millions de dollars pour la construction à l’Université de Lomé de deux centres régionaux de recherche sur l’électricité et les villes durables.

– Kenya : Le pays vient de suivre le pas du Rwanda en se dotant d’une loi sur la protection des données personnelles, devenant ainsi le deuxième pays d’Afrique de l’Est à se doter d’une législation dédiée à la protection des données.

– Côte d’Ivoire : Après Orlando aux Etats-Unis d’Amérique, la 2ème édition du « Village du Maroc » se tiendra du 6 au 8 décembre prochain dans la métropole économique Abidjan.

– Afrique : La France reste ouverte à une réforme du franc CFA, à condition que la proposition de réforme vienne des Etats-membres de la zone franc, a affirmé le ministre de l’Économie Bruno le Maire.

– Maroc : Le 1er Congrès Africain de « Sécurité sanitaire et toxicologie environnementale » aura lieu du 12 au 14 décembre prochain à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech relevant de l’Université Cadi Ayyad.

– Maroc : Le premier forum libyen international économique et d’investissement se tient ces 11 et 12 novembre à Rabat, sous le thème « Vers un partenariat économique solide ».

– Ghana : La Banque indienne d’import-export (Exim Bank of India) vient d’accorder une ligne de crédit de 30 millions de dollars au pays pour un projet d’eau potable.

– Tunisie : Le taux de croissance du pays devrait atteindre 1,5% en 2019 et 2,6% en 2020, révèle la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans son dernier rapport.

– Gabon : Le pays compte procéder tout prochainement au lancement effectif à Libreville de la technologie 5G, a indiqué le président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), Lin Mombo, au cours d’une audience avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba.

– Bénin : Le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI), Luc Eyraud, a invité les investisseurs étrangers à s’intéresser au pays « du fait de son environnement macro-économique très propice ».

– Kenya : Le président Uhuru Kenyatta a exhorté les institutions bancaires du pays à octroyer des prêts bon marché aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui représentent plus de 80% de l’ensemble des entreprises du pays.

– Togo : L’Assemblée nationale vient d’adopter une loi autorisant les Togolais de la diaspora à voter à la présidentielle de 2020.

– Afrique du Sud : Des projets d’investissement d’une valeur de plus de 360 milliards de rands (1 dollar = environ 15 rands) ont été souscris lors de la conférence sur les investissements, qui s’est tenue la semaine dernière à Johannesburg, a annoncé le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

– Gabon : Le Premier ministre, Julien Nkoghé Békalé, a fortement critiqué, les conclusions de la task-force sur la santé publique, initiée par les autorités pour améliorer les performances et la gouvernance du système de santé et de protection sociale dans le pays.

– Sénégal : Le pays a lancé son premier appel d’offres international de douze licences libres de recherche pétrolière à la communauté des compagnies étrangères.

– Sénégal : Les élections départementales et municipales ont été reportées pour être tenues au plus tard le 28 mars 2021.

– Cap-Vert : La Banque mondiale va mettre à la disposition du pays une enveloppe de 15 millions de dollars, pour le développement du système statistique du pays, a annoncé, à Praia, l’économiste principal de la BM, Rob Swinkels.

– Afrique du Sud : Le président Cyril Ramaphosa a procédé, ce mardi, au lancement d’une zone économique spéciale de l’industrie automobile à Tshwane, près de la capitale Pretoria.

– Afrique du Sud : Le président Cyril Ramaphosa a annoncé ce mardi la création au sein de la présidence d’un bureau dédié aux investissements et aux infrastructures, dans un contexte marqué par des difficultés économiques accrues dans le pays.

– Togo : L’Agence Française de Développement (AFD) vient d’octroyer un financement de 15 millions d’euros au pays, en appui au secteur éducatif, dans le cadre du Projet d’appui à la réforme des collèges (PAREC).

– Rwanda : Le président rwandais Paul Kagame a procédé à un important remaniement ministériel, a annoncé mardi la présidence rwandaise.

– Mali : La Banque mondiale devrait accorder au gouvernement un appui budgétaire de 250 millions de dollars d’ici fin 2019, selon la Primature.

– Nigéria : La loi sur le pétrole portant augmentation de la part des revenus de l’Etat par rapport aux compagnies pétrolières étrangères vient d’être promulguée, a annoncé la présidence.

– Algérie : L’ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, a été placée en détention provisoire par le juge d’instruction de la Cour suprême, a annoncé la télévision publique algérienne « ENTV ».

– Zimbabwe : La Commission anti-corruption du pays (ZACC) a arrêté le ministre à la présidence, Joram Gumbo, pour corruption et abus de pouvoir.

– Guinée-Bissau : La Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réaffirmé son « plein soutien » au Premier ministre de Guinée-Bissau, Aristides Gomes, limogé la semaine écoulée par le président José Mario Vaz.

– Ghana : Le gouvernement vient d’injecter 600 millions de dollars pour soutenir le programme gouvernemental de redynamisation du secteur du cacao.

– Afrique du Sud : L’Afrique du Sud tiendra, du 5 au 7 novembre, sa deuxième conférence sur les investissements, un rendez-vous destiné à servir de vitrine pour montrer les potentialités du pays, mais surtout pour convaincre des investisseurs de plus en plus sceptiques quant aux perspectives de la nation arc-en-ciel en crise.

– Ghana : Le gouvernement a approuvé un budget de 303 millions de dollars pour booster l’électrification rurale et lutter contre les inondations.

– Afrique du Sud : L’Agence de notation internationale Moody’s a brossé un tableau sombre de l’économie du pays, s’inquiétant des perspectives d’investissement dans le pays arc-en-ciel.

– RDC : Une nouvelle épidémie non identifiée affecte les vaches dans les provinces de Kwango et de Kwilu, où le cheptel bovin est estimé à 11% du potentiel d’élevage du le pays, a fait savoir le ministre de la Pêche et Élevage, Jonathan Bialosuka Wata.

– Algérie : Cinq candidats ont été retenus pour la Présidentielle du 12 décembre prochain en Algérie, sur 23 dossiers déposés, a annoncé l’Autorité d’organisation des élections (ANIE).

– Guinée-Bissau : La campagne pour l’élection présidentielle du 24 novembre a été lancée sur fond de divergences politiques provoquées par le limogeage du gouvernement par le président José Mario Vaz.

– Tunisie : La compagnie aérienne « Tunisair » a annoncé avoir enregistré, en une année, une baisse de 20 % des voyageurs empruntant sa flotte.

– Tunisie : L’été 2019 aura été le 3ème le plus chaud de l’histoire du pays, après ceux de 2012 (+2,13 degré) et de 2003 (+2,05), selon l’Institut national de la météorologie (INM).

– Tunisie : La Tunisie s’attend à une récolte record d’huile d’olive s’élevant à 350 000 tonnes lors de la campagne 2019-2020, selon le ministère tunisien de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

– Gabon : Le Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF) a affirmé qu’il n’y a pas d’ infection à virus Ebola dans le pays, a indiqué le ministre gabonais de la Santé, Max Limoukou.

– Afrique : Le capital du Groupe de la Banque africaine de développement a été porté de 93 à 208 milliards dollars, soit une hausse de 125%, à l’issue de la 5ème réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs, à Abidjan.

– Cameroun : Le Club Afrique Développement du groupe bancaire marocain Attijariwafa bank a organisé, les 30 et 31 octobre avec SCB Cameroun, une mission multisectorielle dans la capitale économique Douala autour du thème « Trade: levier de croissance des entreprises ».

– Kenya : Le pays, pourtant classé parmi les marchés les plus progressistes d’Afrique pour son incursion dans l’économie numérique, a été critiqué par la Banque mondiale pour ne pas investir assez dans la connectivité Internet.

– Zimbabwe : L’économie du pays devrait se contracter de 6,5 pc cette année en raison de la sécheresse, a indiqué le ministre des finances, Mthuli Ncube.

– Afrique du Sud : L’agence internationale de notation, Fitch Ratings, a déploré l’absence de tout plan visant à stabiliser l’économie du pays, en proie à de nombreux problèmes dont un ralentissement alarmant de la croissance et une hausse de la dette publique.

– Tanzanie : Le pays bénéficiera d’un prêt de 455 millions de dollars de la Banque africaine de développement (BAD) pour la construction d’un aéroport international et des routes périphériques dans la capitale Dodoma.

– Kenya : L’économie du pays devrait connaître une croissance de 6,0% l’année prochaine, contre 5,8% cette année, en raison de conditions météorologiques favorables, a annoncé jeudi la Banque mondiale.

– Guinée-Bissau : Le président de Guinée-Bissau José Mario Vaz a nommé l’ancien Premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères Faustino Imbali pour former le nouveau gouvernement.

– Soudan : L’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) organise, du 3 au 5 novembre à Khartoum, un atelier sur le développement des savoir-faire traditionnels chez les femmes, et ce en collaboration avec le centre régional SENAR pour le dialogue et la diversité culturelle.

– Ghana : La capitale Accra abrite, le 7 novembre prochain, le premier dialogue présidentiel sur « l’Afrique au-delà de l’aide » qui réunira plus de 200 participants.