– Le Japon et la Banque africaine de développement (BAD) ont convenu, en marge de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7), de mobiliser conjointement 3,5 milliards de dollars dans le cadre de l’initiative EPSA (Enhanced Private Sector Assistance for Africa), un plan d’appui au secteur privé africain.

– La ville de Johannesburg, capitale économique de l’Afrique du Sud, a été secouée, lundi, par de violentes manifestations durant lesquels les manifestants en colère ont bloqué les accès à l’ancien centre financier de Johannesburg, le CBD, où ils ont attaqué des commerces d’immigrés subsahariens.

– L’Afrique du Sud a pu éviter une récession périlleuse au deuxième trimestre de 2019, réalisant une croissance de l’ordre de 3,1% de son Produit Intérieur Brut (PIB).

– Dans l’objectif de garantir une éducation de qualité pour tous les enfants et pallier au problème de surpeuplement des classes de cours aux lycées, le gouvernement ghanéen a mis en place un système d’éducation à double voies « Double track system ».

– Le Botswana organisera le 23 octobre prochain ses élections locales et législatives, a annoncé ce lundi le président Mokgweetsi Masisi.

– Le président ivoirien Alassane Ouattara a été élevé, à Ouagadougou, à la dignité de Grand-Croix de l’Etalon du Burkina Faso par son homologue burkinabè Roch Marc Christian Kaboré.

– Selon la compagnie nigériane de production de pétrole et de gaz, le Nigéria a perdu pas moins de 22 millions de barils de pétrole entre janvier et juin 2019, soit plus de 122 000 barils quotidiennement ou 6% de la production journalière du pays.

– Un mois après le décès du chef de l’État Béji Caïd Essebsi, la campagne présidentielle s’ouvre officiellement ce lundi 2 septembre en Tunisie.

– Des dizaines de chauffeurs routiers sont morts en Afrique du Sud depuis mars 2018 dans des attaques visant des étrangers, a rapporté Human Rights Watch (HRW), appelant à une protection renforcée des travailleurs étrangers.

– L’Algérie n’a jamais exporté autant d’acier, particulièrement vers les Etats-Unis d’Amérique, avec quelque 60 000 tonnes de ronds à béton qui ont quitté Oran vers les USA depuis la fin de l’année 2018.

