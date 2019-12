– Gordon Murray : L’ingénieur sud-africain, père de la McLaren F1, prépare une incroyable supercar de 650 chevaux, la T50, dotée d’un ventilateur géant.

– BMW : E.ON annonce avoir reçu une commande importante du constructeur, le géant allemand des services publics devant installer et exploiter l’un des plus grands réseaux de recharge en Allemagne sur les sites de la marque.

– Volkswagen : Le gouvernement canadien a accusé le constructeur automobile allemand d’avoir délibérément importé des voitures qui ne respecteraient pas les normes sur les émissions polluantes.

– Tesla : La nouvelle usine allemande de la marque devrait être en mesure de produire pas moins d’un demi-million de véhicules chaque année.

– BMW : Le constructeur allemand a signé un contrat à 540 millions d’euros avec le chinois Ganfeng qui couvre 100% de ses besoins en lithium (pour les batteries) jusqu’en 2024.

– Volkswagen : La huitième génération de la Golf fait sa révolution numérique et peaufine ses mécaniques pour rester branchée et moins consommer, la version 2.0 TDI 150 ch offrant un remarquable rendement.

– BMW : La marque allemande dévoile la troisième génération de son SUV coupé le X6, qui associe l’agilité et la polyvalence d’un SUV à l’élégance « racée d’un coupé ».

– Mercedes : Lancé au Maroc en juillet dernier par Auto Nejma, distributeur historique de la marque au Maroc, le tout nouvel ACTROS 5 vient d’être déclaré « Truck of the Year 2020 », en marge du Salon Solutrans, qui s’est tenu à Lyon fin novembre.

– Mercedes : Pour le millésime 2020 du GLE Coupé, la firme à l’étoile annonce une nouvelle motorisation hybride rechargeable diesel/électrique, avec un inédit quatre cylindres dont l’énorme batterie de 31,2 kWh offre une autonomie WLTP de 100 km sur une seule charge.

– Nissan : La GT-R50 by Italdesign célèbre le demi-siècle de la griffe sportive du constructeur japonais, et sera produite en édition limitée à cinquante exemplaires et homologuée en 2020.

– BMW : Nouveau modèle sportif à quatre portes, la Série 8 est dotée d’un concept de carrosserie spécifique, d’une gamme de motorisation puissante (M850i xDrive équipé d’un V8 essence délivrant une puissance de 530 ch et 840d xDrive doté d’un bloc six cylindres en ligne diesel développant une puissance de 320 ch) et d’un châssis réglé pour offrir des performances optimales.

– Mercedes : La grande berline Mercedes EQS et le crossover EQC, qui s’alignent à peu près sur les Tesla Model 3 et Model Y, ouvrent la voie d’une gamme électrique complète chez le constructeur allemand.

– Volkswagen : La huitième génération de la Golf fait évoluer sa présentation intérieure et mise sur une connectivité accrue.

– Peugeot : Un SUV 7008 de la taille d’un BMW X5 est envisagé à l’horizon 2023 avec, à la clé, des motorisations hybrides, voire 100% électriques.

– BMW : Le constructeur allemand vient de révéler que le service Apple CarPlay sera offert gratuitement sur ses nouveaux véhicules.

– Mercedes : Avec le GLS de troisième génération et l’arrivée imminente du nouveau GLB, la marque allemande commercialisera très bientôt pas moins de huit modèles de VUS au Canada.

– Nissan : Le NV250, plus petit fourgon de la gamme des véhicules utilitaires de la marque, entre officiellement au catalogue du constructeur japonais.

– Mercedes : Aux côtés des moteurs six cylindres essence et diesel, nous retrouverons dans les prochains mois un inédit quatre cylindres diesel hybride rechargeable sous le capot du GLE Coupé, qui permettra de faire jusqu’à 100 km en mode électrique.

– Aston Martin : Le milliardaire canadien Lawrence Stroll, propriétaire de l’écurie de F1 Racing Point et père du pilote Lance Stroll, prépare une offre pour prendre une participation majoritaire dans le constructeur anglais.

– Lincoln : Un SUV électrique résulterait du rapprochement entre Ford et Rivian, observé en avril 2019, dont la sortie interviendrait en 2022.

– Audi : L’importateur marocain de la marque lance la nouvelle génération de l’A6, une berline statuaire qui est désormais la plus grande de sa catégorie avec une longueur de 4,94 m et un vaste espace habitable, ainsi qu’un coffre de 530 litres.

– Lamborghini : A l’occasion de la finale mondiale du Gran Turismo Championships à Monaco, la marque a dévoilé son nouveau modèle, le V12 Vision GT.

– Ferrari : Le bolide de Michael Schumacher était la vedette de la vente aux enchères de RM Sotheby’s et de la Formule 1, qui s’est tenue le week-end du Grand Prix d’Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina, a été vendue à plus de 6,6 millions de dollars, soit le deuxième montant le plus élevé jamais payé pour une voiture de Formule 1 de l’histoire.

– Porsche : La marque dit avoir enregistré l’intérêt de ‘‘milliers’’ de clients pour la version 100 % électrique de sa Taycan, et les propriétaires de Tesla feraient partie des personnes les plus fréquemment intéressées par la sportive.

– Volkswagen : Au salon de l’automobile de Guangzhou, en Chine, la firme allemande a révélé un monospace, le Viloran, au moment où les SUV enterrent peu à peu cette catégorie.