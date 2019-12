– BMW : Déjà présenté, la Série 2 GranCoupé arrivera en concessions au printemps 2020 pour se frotter à la Mercedes CLA, puis la prochaine Audi A3 Sedan.

– Mercedes : Le constructeur vient de lancer la production du eSprinter, version 100% électrique de son utilitaire Sprinter.

– Audi : La grande berline routière A6 du constructeur aux anneaux arrive dans les concessions en version hybride rechargeable, avec deux niveaux de puissance (50 et 55 TFSI) sous le label « e quattro ».

– Mercedes : Les berlines n’ont pas dit leur dernier mot chez le constructeur allemand, avec trois nouveautés majeures nommées Classe C, E restylée et S qui s’échelonneront progressivement tout au long de l’année 2020.

– BMW : Après une année 2019 très chargée, 2020 marquera une petite accalmie dans le planning chargé du constructeur allemand, qui prévoit bien quelques nouveautés importantes.

– Mercedes : La police de Dubaï, qui est déjà équipée des véhicules les plus fous de la planète, vient d’acquérir la dernière AMG GT 63 S.

– Tesla : La marque a clairement franchi un nouveau cap grâce à la Model 3, son véhicule le plus abordable financièrement depuis les débuts de la marque électrique californienne, à tel point que le constructeur change clairement de dimensionnement et se rapproche petit à petit des rythmes de vente d’un constructeur premium « classique ».

– Mercedes : La marque allemande pourrait supprimer pas moins de 75% des modèles de sa gamme AMG en 2020 afin de se conformer aux normes environnementales.

– Mercedes : La CLA de première génération, lancée en 2013, s’est vendue à plus de 750 000 exemplaires, signe évident d’une popularité qui ne se dément pas, et c’est pourquoi le modèle de deuxième génération partage une filiation flagrante avec la toute première CLA côté design, ainsi qu’avec sa grande sœur, la CLS.

– Nissan : La GT-R50 by Italdesign célèbre le demi-siècle de la griffe sportive du constructeur japonais, et sera produite en édition limitée à cinquante exemplaires et homologuée en 2020.

– BMW : Nouveau modèle sportif à quatre portes, la Série 8 est dotée d’un concept de carrosserie spécifique, d’une gamme de motorisation puissante (M850i xDrive équipé d’un V8 essence délivrant une puissance de 530 ch et 840d xDrive doté d’un bloc six cylindres en ligne diesel développant une puissance de 320 ch) et d’un châssis réglé pour offrir des performances optimales.

– Nissan : Depuis sa sortie en 2010, le Leaf s’est imposée sur le segment des véhicules électriques, devenant le modèle le plus vendu dans le monde.

– Autopartage : Les constructeurs automobiles allemands BMW et Daimler vont abandonner leur offre commune en Amérique du Nord et réduiront la voilure en Europe, évoquant un démarrage difficile sur ce marché « compliqué ».

– BMW : Le groupe annonce ce jeudi qu’un demi-million de ses véhicules électrifiés sont actuellement sur les routes, un ‘score’ en phase avec ses objectifs.

– Mercedes : Quelques jours après avoir lancé la production du modèle, la marque allemande révèle de nouveaux détails quant aux caractéristiques et aux fonctionnalités de son utilitaire électrique, le Sprinter.

– Citroën : Sur le marché chinois, la marque française s’apprête à jouer à quitte ou double, avec un concept peu répandu de SUV berline, la C3L qui se veut un des seuls SUV tricorps au monde.

– Dacia : Le Groupe Renault a donné son feu vert au lancement, en 2021, d’un SUV 100% électrique (qui sera le moins cher du marché).

– Mercedes : L’EQC ne restera pas longtemps la seule voiture 100% électrique du constructeur allemand, ce dernier devant dévoiler dès cette année ses EQA et EQC, dérivés des GLA et GLB, avant de proposer enfin une berline en 2021, l’EQS.

– BMW/Daimler : Les deux constructeurs annoncent être maintenant sur la bonne voie pour la prochaine phase de l’expansion de leur coentreprise de mobilité, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et comprendra (1) le service de taxi et de transport gratuit Free Now, (2) l’autopartage par le fournisseur Share Now, (3) l’infrastructure Charge Now et (4) la solution de stationnement numérique Park Now.

– Allemagne : La production automobile, selon une étude du centre de recherche automobile de l’université de Duisburg-Essen, devrait reculer en 2019 de presque 9%, et atteindre son plus bas niveau depuis 22 ans.

– Tesla : Les ventes dans le monde augmentent sensiblement depuis l’arrivée de la nouvelle Model 3, beaucoup plus abordable que les Model S et autres Model X, et l’année 2019 devrait signer un nouveau record de production pour le constructeur californien, avec largement plus de 300 000 véhicules construits.

– Hongqi : La marque chinoise lancera très prochainement un tout nouveau modèle premium à l’image des meilleures références de la catégorie (Rolls-Royce, Bentley…).

– BMW : Le constructeur continuera de produire la i3 jusqu’en 2024, très probablement avec une batterie améliorée, a déclaré un porte-parole de la firme bavaroise au journal allemand « Leipziger Volkszeitung ».

– BMW : Jusqu’à présent, le communiqué proposait uniquement le service CarPlay d’Apple dans ses véhicules, mais à partir de juillet 2020, la marque étend sa connectivité à Android Auto, le service de Google.

– Innovation technologique : Selon les résultats d’une étude récente menée par le Center of Automotive Management (CAM), les constructeurs automobiles germaniques conservent une avance importante sur leurs concurrents.

– BMW : Smeia vient d’importer la nouvelle Série 8 Gran Coupé au Maroc, troisième modèle de la Série après le Coupé et le Cabriolet.

– Mercedes : Le constructeur a annoncé qu’il retarderait, jusqu’au 1er trimestre 2020, le lancement américain de son premier véhicule électrique, l’EQC, qui démarre à 68 895 dollars.