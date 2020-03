– BMW : La marque allemande a présenté une nouvelle version de son célèbre logo à hélice, en deux dimensions et en partie transparent.

– Mercedes : Après le travail réalisé pour mettre la classe S sur les rails de la voiture autonome, le constructeur a ajouté à la classe E un nouveau volant capacitif permettant de mieux détecter si le conducteur a les mains posées dessus.

– Volkswagen : Après la nouvelle Golf (VW) et la nouvelle Leon (Seat), le groupe achève le renouvellement de ses trois compactes phares avec cette nouvelle Audi A3 de quatrième génération, légèrement plus large (3 cm) et moins haute que sa devancière.

– BMW : Le constructeur a dit à environ 150 employés de son usine de Munich de rester à la maison pendant 14 jours en auto-quarantaine après qu’un de leurs collègues a été testé positif au coronavirus.

– Mercedes : La marque a annoncé l’arrivée en fin d’année de variantes électriques de ses SUV GLA et GLB, baptisés EQA et EQB, qui reposent sur la même plateforme (MFA II) et partageront logiquement la même technologie.

– Jaguar : La F-Type fait évoluer son regard à l’occasion de son deuxième restylage, sept ans après sa sortie, avec deux phares plus horizontaux, adoptant des leds signature lumineuse en “J”.

– McLaren : Comme son nom l’indique, le nouveau joyau de la marque, “765 LT”, extrapole 765 ch de son V8 4.0 l bi-turbo, et 800 Nm de couple (+30 Nm), tandis que 80 kg sont épargnés sur la balance, par rapport à la 720S.

– BMW : Le catalogue des voitures Hybrides au Maroc s’enrichit avec l’arrivée de la nouvelle X5 xDrive45e, une version Hybride Rechargeable qui reprends les mêmes finitions et équipements que les versions thermiques, à savoir Lounge, Heritage, xLine et Pack M.

– Mazda : Premier modèle électrique de la marque japonaise, le MX-30 revendique quelque 140 chevaux issus de son moteur e-Skyactiv, une puissance très raisonnable pour un SUV aux ambitions familiales, destiné à des trajets quotidiens.

– Dacia : Un véhicule électrique sous la barre des 20 000 euros, avec un peu plus de 200 km d’autonomie : C’est le pari du Spring Electric, promis pour 2021.

– Peugeot : Le nom du modèle vainqueur du célèbre prix européen de “voiture de l’année” a été révélé ce lundi, malgré l’annulation du salon de Genève, et c’est la 208 qui l’emporte, soit la troisième récompense pour le Lion depuis 2014.

– BMW : Dans le but de mettre en circulation plus de 1 million de véhicules électrifiés d’ici la fin 2021, le constructeur continue d’électrifier sa gamme existante, avec, pour la Série 3, l’arrivée de la 330e dans une carrosserie break Touring.

– Mercedes : Le préparateur spécialisé Brabus dévoile une version surélevée à 4 roues du Classe G 63 AMG en configuration pick-up nommée 800 Adventure XLP.

– Peugeot : Un an après la révélation du concept à Genève, la 508 Sport Engineered se laisse entrevoir dans sa version définitive, à quelques mois de son lancement.

– Renault : Quatre an après son lancement, la Talisman revoit son esthétique, le regard adoptant un nouveau graphisme lié à la technologie LED Matrix, autour d’une calandre rafraichie.

– Mercedes : La marque vient d’entamer la production des nouvelles versions hybrides rechargeables de sa Classe A au sein de son usine de Rastatt, en Allemagne, les premières livraisons étant attendues dans les tous prochains mois.

– Mercedes : Suite à la découverte d’une anomalie pouvant causer, dans de rares cas, un incendie, le constructeur a lancé une campagne de rappels, concernant 298 000 véhicules, les modèles concernés étant des Classe E et CLS diesel produites entre juillet 2015 et octobre 2019.

– Nissan : Selon une source anonyme interne à la firme japonaise, le nouveau coupé 370Z « reviendra à ses racines », reprenant la silhouette générale de l’actuelle version, mais s’offrant un tout nouveau look, bien plus moderne

– Volkswagen : Le constructeur allemand propose depuis 2013 une version à tendance baroudeuse de son break Passat, le Alltrack, qui hérite d’appendices stylistiques spécifiques comme des passages de roues en plastique noir, des skis de protection avant et arrière et des jantes spécifiques.

– Alfa Roméo : Alfa Romeo a présenté, ce mardi, une variante extrême de la Giulia, qui devrait ressusciter l’appellation GTA, avec un moteur V6 porté à plus de 600 chevaux.

– BMW : La Concept i4, première berline électrique du constructeur allemand, qui devrait être dévoilée salon automobile de Genève qui ouvre ses portes le 3 mars 2020, sera un monstre d’autonomie (600+ km) et de puissance avec jusqu’à 530 chevaux.

– Mercedes : Le chiffre d’affaires de l’année 2019 d’Auto Nejma Maroc a connu une augmentation de 12% pour un montant de plus 2,29 milliards de dirhams (MMDH) contre 2,04 MMDH une année auparavant, le volume des véhicules vendus ayant connu une légère augmentation de 2,3% par rapport à l’année 2018, passant de 4 326 unités à 4.427 unités.

– General Motors : Le constructeur automobile américain a annoncé qu’il se retire de Thaïlande dans le cadre d’une nouvelle stratégie destinée à se désengager des marchés qui ne génèrent pas un retour sur investissement suffisant.

– DFSK : Africa Motors, filiale du groupe Auto Hall, célèbre son entrée dans le marché de la voiture particulière avec la gamme SUV de la marque chinoise, le GLORY 580 et le GLORY IX5.

– DS : Après maints report, la grande berline DS9, porte-drapeau de la production française, se livre enfin au public avec, sur le papier, de sérieux arguments pour briller au firmament du premium.

– Mercedes : Après l’arrêt du pick-up Classe X, le non-renouvellement des déclinaisons coupé et cabriolet de la Classe S et la suppression de 15 000 postes, la firme allemande envisage d’après les bruits de couloir le départ à la retraite anticipé des CLS et GT quatre portes.

– Porsche : Star de la gamme du constructeur allemand, le Macan se décline dans une ultime version GTS qui exalte les sensations.