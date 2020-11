– Le ministre de la Culture, de la jeunesse et du sport, Othmane El Ferdaous, a souligné que la mise en œuvre du plan de relance du secteur culturel figure parmi les priorités de son département pour l’année 2021 , indiquant qu’une étude sera menée en vue d’élaborer une stratégie relative à la culture et à la création marocaine.

– L’Exposition artistique “de Fez à Casablanca” de l’artiste australienne Cat Wilson, connue pour ses travaux dans les domaines de la photographie et de la géométrie, s’est ouverte, cette semaine, au Musée “So Art” à Narooma, sur la Côte-Sud située à l’Etat de Nouvelle Galle du Sud en Australie.

– Une exposition rétrospective de l’œuvre de l’artiste Bouchaib Habbouli est organisée du 27 octobre 2020 au 15 janvier 2021 aux Villas des Arts de Rabat et de Casablanca , a indiqué un communiqué de la Fondation Al Mada, organisatrice de l’événement.

– Dix ans après son ouverture, le musée de Bank Al-Maghrib se pare d’une nouvelle exposition permanente artistique, qui donne à voir toute l’étendue de l’histoire artistique au Maroc, depuis l’aube du XXème siècle jusqu’à nos jours.

– Des dizaines de groupes d’artistes de la célèbre Place Jemaa Fna ont été invités, dernièrement, à animer des spectacles en vue de redonner vie à la mythique place au cours d’une journée de représentation artistique.

– L’artiste-peintre marocain, Mohamed Melihi, est admis en soins intensifs dans un hôpital parisien pour une infection au Covid-19.

– La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a publié le troisième numéro du magazine “Les cahiers du prisonnier” , qui comprend les contributions des pensionnaires des établissements pénitentiaires, hommes et femmes, et consacré entièrement au sujet de la pandémie de Covid-19.

– L’exposition “Intimo” de l’artiste peintre Ahmed Amrani, qui se tient jusqu’au 20 décembre à la Galerie Kent de Tanger, fait découvrir au public une trentaine de toiles, anciennes et nouvelles.

– La 7ème édition du Salon national de l’olivier, qui se déroule à El Attaouia (province d’El Kelâa des Sraghna), a été reportée à une date ultérieure , en raison de l’actuelle situation pandémique.

– Le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) a réouvert ses portes le 24 octobre 2020, et ce avec l’exposition ‘‘Welcome Home vol. II’’ dédiée à la collection du Musée qui se tiendra jusqu’au 10 janvier 2021.